38 БАЛЛОВ.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ФИЗИКОЙ,СРОЧНО!!! 3 задание,ответ должен быть 5,5

Гость: Гость:

Решается эта задача следующим образом: ПУТЬ - это площадь, расположенная ПОД графиком. У нас треугольник и трапеция Находим: Весь путь: S = 1/2 * (6*4) + ((6+10)/2)*4=12+32=44 м Всё время: t = 8 c Средняя скорость Vср = S/t = 44/8 = 5,5 м/с Таким образом, эту задачу проще всего решить ГЕОМЕТРИЧЕСКИ (надо знать формулы площади треугольника и трапеции!)