38 БАЛЛОВ.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ФИЗИКОЙ,СРОЧНО!!! 3 задание,ответ должен быть 5,5
Физика
38 БАЛЛОВ.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ФИЗИКОЙ,СРОЧНО!!! 3 задание,ответ должен быть 5,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решается эта задача следующим образом: ПУТЬ - это площадь, расположенная ПОД графиком. У нас треугольник и трапеция Находим: Весь путь: S = 1/2 * (6*4) + ((6+10)/2)*4=12+32=44 м Всё время: t = 8 c Средняя скорость Vср = S/t = 44/8 = 5,5 м/с Таким образом, эту задачу проще всего решить ГЕОМЕТРИЧЕСКИ (надо знать формулы площади треугольника и трапеции!)
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