Даю 25 баллов!Запишите формулу выражающую линейную функцию, график которой проход??т через точки: а)А(0;2) и В(3;0) б)С(0;4) и D(2;0) в)Е(0;-4) и F(-2;0) г)М(0;m) и N(n;0)
Математика
Даю 25 баллов!Запишите формулу выражающую линейную функцию, график которой проход??т через точки: а)А(0;2) и В(3;0) б)С(0;4) и D(2;0) в)Е(0;-4) и F(-2;0) г)М(0;m) и N(n;0)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула имеет вид у=кх +b. b определяется точкой на оси ОУ. 1. b=2, т.к. А(0;2). Берем вторую точку и ставим в формулу: 0=к*3+2 к= -2/3. Формула у= -2/3 х +2. 2. b=4, k= -1/2 y = -1/2 [ +2. 3. b=-4 k =-2 y= -2x-4 4. b=m k=-m/n y= -m/n x +m.
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