Даю 25 баллов!Запишите формулу выражающую линейную функцию, график которой проход??т через точки: а)А(0;2) и В(3;0) б)С(0;4) и D(2;0) в)Е(0;-4) и F(-2;0) г)М(0;m) и N(n;0)

Математика

Даю 25 баллов!Запишите формулу выражающую линейную функцию, график которой проход??т через точки: а)А(0;2) и В(3;0) б)С(0;4) и D(2;0) в)Е(0;-4) и F(-2;0) г)М(0;m) и N(n;0)

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