Помогите подобрать фразиологизмы к этим картинкам срочно
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Помогите подобрать фразиологизмы к этим картинкам срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Как рыба в воде . 2. Из мухи в слона .
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