По плану бригада из пяти человек должна была убрать урожай моркови с площадью 3,4 г?? за 5 дней. Через два дня после начало работы два рабочих заболели. Сможет ли в сроку выполнить работу бригады, если увеличит производительнос...

Математика

По плану бригада из пяти человек должна была убрать урожай моркови с площадью 3,4 г?? за 5 дней. Через два дня после начало работы два рабочих заболели. Сможет ли в сроку выполнить работу бригады, если увеличит производительность работы за пять дней на 5 % ?

Автор: Гость