По плану бригада из пяти человек должна была убрать урожай моркови с площадью 3,4 г?? за 5 дней. Через два дня после начало работы два рабочих заболели. Сможет ли в сроку выполнить работу бригады, если увеличит производительнос...
Математика
По плану бригада из пяти человек должна была убрать урожай моркови с площадью 3,4 г?? за 5 дней. Через два дня после начало работы два рабочих заболели. Сможет ли в сроку выполнить работу бригады, если увеличит производительность работы за пять дней на 5 % ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План работы на одного человека 3,4 га : 5 чел : 5 дн = 3,4 : 25 = 0,136 га/(чел*дн) За два они выполнили в пятером 0,136*5*2 = 1,36 га. - выполнили Осталось работы 3,4 - 1,36 = 2,04 га. Теперь надо в день трем рабочим за три дня 2,04 : 9 чел*дн = 17/75 ~ 0,227 га Или увеличить производительность 0,227 : 0,136 = 1,666 - на 66,7% ОТВЕТ: Не успеют в срок.
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