6. Найдите значение выражения : 3а – 3в + 12
Алгебра
6. Найдите значение выражения : 3а – 3в + 12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3а-3в+12=3(а-в)+12=(12+3)(а-в)
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