Ставить уравнение реакции между бутодиеном 1,3 и хлором
Химия
Ставить уравнение реакции между бутодиеном 1,3 и хлором
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2C=CH-CH=CH2 + Cl2 = CH2(Cl)-CH=CH=CH2(Cl)
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