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Решите уравнение 8^3х+1=8^5
Алгебра
Решите уравнение 8^3х+1=8^5
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8^(3x+1)=8^5 3x+1=5 3x=4 x=4/3
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