Прочитайте текст Объясните почему он так называется какому типу речи относится т??кст Обоснуйте свой ответ Перепишите вставляя пропущенные буквы Определите разряд причастий их прямыми Выделите суффиксы при помощи которых были б...

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Прочитайте текст Объясните почему он так называется какому типу речи относится т??кст Обоснуйте свой ответ Перепишите вставляя пропущенные буквы Определите разряд причастий их прямыми Выделите суффиксы при помощи которых были бы образованы эти слова

Автор: Гость