Это легко. Полли нет в квартире. У Джека есть два мячика

Английский язык
Это легко. Полли нет в квартире. У Джека есть два мячика
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пинай мячик и все разбивай пока нет Полли а когда прийдет выпрыгни в окно оставив записку что это не я..
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