Это легко. Полли нет в квартире. У Джека есть два мячика
Английский язык
Это легко. Полли нет в квартире. У Джека есть два мячика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пинай мячик и все разбивай пока нет Полли а когда прийдет выпрыгни в окно оставив записку что это не я..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте текст Объясните почему он так называется какому типу речи относится т??кст Обоснуйте свой ответ Перепишите вставляя пропущенные буквы Оп...
Английский язык
Математика
Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю предварительно сократив их: а) 15/27 и 24/42; б) 15/54 и 28/48
Алгебра