ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕВЕСТИ НА АНГЛИЙСКИЙ мой лучший выходной день это день, который я провела в зоопарке. мы долго собирались всем семьёй съездить в зоопарк. но папа был занят на работе, у мамы дела. но вот выдались свободн...
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕВЕСТИ НА АНГЛИЙСКИЙ мой лучший выходной день это день, который я провела в зоопарке. мы долго собирались всем семьёй съездить в зоопарк. но папа был занят на работе, у мамы дела. но вот выдались свободные деньки и мы отправились смотреть чудесных животных, птиц и рыб. сколько же было радости, когда мы увидели смешных обезьянок, уверенных львиц, лев сидел в пещере и только рычал от жары, беспокойных попугаев с длинными разноцветными хвостами, неповоротливых бегемотов, которые не вылазили из воды. А ещё мы любовались необычными рыбами, боязливо разглядывали страшных змей и крокодилов, ждали, когда же проснется ленивец. Так же увидели милых енотов. Когда мы с сестрой устали и проголодались, мы ходили в кафе неподалеку. В зоопарке мы часто фотографировались и теперь смотря на эти удивительные и забавные снимки, я думаю, что это был самый интересный выходной день.
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