1) Причины народных выступлений. 2) итоги соленого и модного бунта. 3) какие города б??ли захвачены Разиным во время восстания. 4) перечислите религиозные восстания в России против церковной реформы Никона.
История
1) Причины народных выступлений. 2) итоги соленого и модного бунта. 3) какие города б??ли захвачены Разиным во время восстания. 4) перечислите религиозные восстания в России против церковной реформы Никона.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Отмена пошлин на соль, отмена медных денег, улучшение жизни, вернуть старую вру. 2) Итог медного бунта: отмена медных денег. итог солярного бунта: подготовка нового соборного уложения.
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