1) Причины народных выступлений. 2) итоги соленого и модного бунта. 3) какие города б??ли захвачены Разиным во время восстания. 4) перечислите религиозные восстания в России против церковной реформы Никона.

История

1) Причины народных выступлений. 2) итоги соленого и модного бунта. 3) какие города б??ли захвачены Разиным во время восстания. 4) перечислите религиозные восстания в России против церковной реформы Никона.

Автор: Гость