Имеется соединение ,в составе которого на один атом цинка приходится один атом се??ы.Сколько граммов каждого вещества требуется , чтобы получить 9,75 г. этого соединения?

Гость: Гость:

Вещество имеет формулу ZnS M(ZnS) = 65 + 32 = 97 г/моль n(ZnS) = m(ZnS) / M(ZnS) = 9,75 / 97 = 0,1005 моль Найдем сколько граммов каждого вещества находится в сульфиде цинка: m(Zn) = n(Zn)*M(Zn) = 0,1005*65 = 6,53 г m(S) = n(S)*M(S) = 0,1005*32 = 3,22 г Вот и всё :) Ответ:3.22 г Серы и 6.53 г Цинка