1-4 Математика 5+3 б Поезд состоит из 12 вагонов.Петя едет в пятом вагоне,считая от начала поезда.В каком он едет,если считать вагоны от конца поезда?

Математика

1-4 Математика 5+3 б Поезд состоит из 12 вагонов.Петя едет в пятом вагоне,считая от начала поезда.В каком он едет,если считать вагоны от конца поезда?

Автор: Гость