1-4 Математика 5+3 б Поезд состоит из 12 вагонов.Петя едет в пятом вагоне,считая от начала поезда.В каком он едет,если считать вагоны от конца поезда?
Математика
1-4 Математика 5+3 б Поезд состоит из 12 вагонов.Петя едет в пятом вагоне,считая от начала поезда.В каком он едет,если считать вагоны от конца поезда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петя едет в 7 вагоне.
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