1:5000000 расстояния между москвой и курском на карте ровно 9см чему равно расстоянии ??ествительно
Алгебра
1:5000000 расстояния между москвой и курском на карте ровно 9см чему равно расстоянии ??ествительно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = 9*5 000 000 = 45 000 000 см = 450 000 м = 450 км.
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