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1.5х-5.8=х+14.2 уровнение
Математика
1.5х-5.8=х+14.2 уровнение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 1,5х-5,8=х+14,2 1,5х-х=14,2+5,8 0,5х=20 х=20:0,5 х=40.
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