Просто в 433 соедините два предложения.Срочно .Пожалуйста
Русский язык
Просто в 433 соедините два предложения.Срочно .Пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Уже давно записался в биьлеотеку-хотя не всегда имеется свободное время читаю я очень много-так как часто заставляет отвечать на многие вопросы книга приручает мыслить чтобы знакомиться со всеми интересными новинками мне хочется - чтобы библеотека стала родным домом для каждого из нас вроде так)
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