Просто в 433 соедините два предложения.Срочно .Пожалуйста

Гость: Гость:

Уже давно записался в биьлеотеку-хотя не всегда имеется свободное время читаю я очень много-так как часто заставляет отвечать на многие вопросы книга приручает мыслить чтобы знакомиться со всеми интересными новинками мне хочется - чтобы библеотека стала родным домом для каждого из нас вроде так)