Сочинение на тему мой любимый актер на казахском языке любимый актер на кз языке
Қазақ тiлi
Сочинение на тему мой любимый актер на казахском языке любимый актер на кз языке
Ответ(ы):
Гость:
Менин суйикти актерим - ол Асанали Ашимов. Мен ол киси ойнаган фильмдерди жаксы коремин. солардын ишинде Кыз - Жибек, Транссибир Экспресс фильмдери. Оскенде мен де атакты актер болгым келеди
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