Сочинение на тему мой любимый актер на казахском языке любимый актер на кз языке

Қазақ тiлi
Сочинение на тему мой любимый актер на казахском языке любимый актер на кз языке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Менин суйикти актерим - ол Асанали Ашимов. Мен ол киси ойнаган фильмдерди жаксы коремин. солардын ишинде Кыз - Жибек, Транссибир Экспресс фильмдери. Оскенде мен де атакты актер болгым келеди
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