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Морфологиялық талдау қаласының
Қазақ тiлi
Морфологиялық талдау қаласының
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Қала-зат есім, -сы тәуелдік жалғау, -ның і.с жалғауы
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