1) 668*(3076+5081)= 2)783*(66161-65752)= 3)2111022:(5960-5646)= 4)2045639:(6700-6279)=. Помогите мне прост я правша и у ме??я на правой руке гипс а сидеть долго рука болит

Математика

1) 668*(3076+5081)= 2)783*(66161-65752)= 3)2111022:(5960-5646)= 4)2045639:(6700-6279)=. Помогите мне прост я правша и у ме??я на правой руке гипс а сидеть долго рука болит

Автор: Гость