1) 668*(3076+5081)= 2)783*(66161-65752)= 3)2111022:(5960-5646)= 4)2045639:(6700-6279)=. Помогите мне прост я правша и у ме??я на правой руке гипс а сидеть долго рука болит
Математика
1) 668*(3076+5081)= 2)783*(66161-65752)= 3)2111022:(5960-5646)= 4)2045639:(6700-6279)=. Помогите мне прост я правша и у ме??я на правой руке гипс а сидеть долго рука болит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)668*(3076+5081)=5.448.876 2)783*(66161-65752)=320.247 3)2111022:(5960-5646)=6723 4)2045639:(6700-6279)=4859
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Русский язык