1)(a-3)(3+a) 2)(3x-y)во 2 степ 3)(5a+b)во 2 степ 4)(x+1)во 2 степ(x-x+1) 5)(a-2)(a во 2 степ+2a+4)(2a в 3 степ+3b во 2 степ)в 3 степ 6)(7p в 3 степ+9q в 4 степ) в 3 степ

Алгебра

1)(a-3)(3+a) 2)(3x-y)во 2 степ 3)(5a+b)во 2 степ 4)(x+1)во 2 степ(x-x+1) 5)(a-2)(a во 2 степ+2a+4)(2a в 3 степ+3b во 2 степ)в 3 степ 6)(7p в 3 степ+9q в 4 степ) в 3 степ

Автор: Гость