1)(a-3)(3+a) 2)(3x-y)во 2 степ 3)(5a+b)во 2 степ 4)(x+1)во 2 степ(x-x+1) 5)(a-2)(a во 2 степ+2a+4)(2a в 3 степ+3b во 2 степ)в 3 степ 6)(7p в 3 степ+9q в 4 степ) в 3 степ
Алгебра
1)(a-3)(3+a) 2)(3x-y)во 2 степ 3)(5a+b)во 2 степ 4)(x+1)во 2 степ(x-x+1) 5)(a-2)(a во 2 степ+2a+4)(2a в 3 степ+3b во 2 степ)в 3 степ 6)(7p в 3 степ+9q в 4 степ) в 3 степ
Ответ(ы):
Гость:
1) 3а+а^2-9-3a а^2=9 a=3 2)(3x-y)^2=(3x-y)*(3x-y) = 9x^2-3xy-3xy+y^2=9x^2-6xy+y^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составьте хим-ое ур-е: 1)Мg+SO3=>?????? 2)CaO+SO3=>??????? 3)Ba(OH)+SO3=>??????? 4)H2CO3+SO3=>??????? Срочноооооооооооооооооо...
Математика
Математика