1. Болотников, Попов, Дежнёв. Кто лишний и почему 2. Болотников, Поярков, Разин. Кто лишний и почему 3. Дежнёв, Годунов, Хабаров. Кто лишний и почему 4. Опричнина, подушная подать, земщина. Кто лишний и почему 5. Публицисти...

Обществознание

1. Болотников, Попов, Дежнёв. Кто лишний и почему 2. Болотников, Поярков, Разин. Кто лишний и почему 3. Дежнёв, Годунов, Хабаров. Кто лишний и почему 4. Опричнина, подушная подать, земщина. Кто лишний и почему 5. Публицистика, календарь, сатирическая повесть

Автор: Гость