1. Болотников, Попов, Дежнёв. Кто лишний и почему 2. Болотников, Поярков, Разин. Кто лишний и почему 3. Дежнёв, Годунов, Хабаров. Кто лишний и почему 4. Опричнина, подушная подать, земщина. Кто лишний и почему 5. Публицисти...
Обществознание
1. Болотников, Попов, Дежнёв. Кто лишний и почему 2. Болотников, Поярков, Разин. Кто лишний и почему 3. Дежнёв, Годунов, Хабаров. Кто лишний и почему 4. Опричнина, подушная подать, земщина. Кто лишний и почему 5. Публицистика, календарь, сатирическая повесть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) лишний Поярков, т. к. он землепроходец, а остальные предводители восстаний 3)годунов. т.к. он государственный деятель, а остальные путешественники. 4) подушная подать, т.к. это налог 5)календарь. т.к. не является разновидностью литературного жанра
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