1)Чему равен периметр равностороннего треугольника со стороной 7 см? А)14см Б)10см В)21см 2)Ширина прямоугольника равна 4см, а длина в 2 раза больше ширины. Чему равна площадь прямоугольника? А)16см^ Б)32см^ В)24см^
Математика
1)Чему равен периметр равностороннего треугольника со стороной 7 см? А)14см Б)10см В)21см 2)Ширина прямоугольника равна 4см, а длина в 2 раза больше ширины. Чему равна площадь прямоугольника? А)16см^ Б)32см^ В)24см^
Ответ(ы):
Гость:
1)P=a+b+c.P=7+7+7=21 2) 4х2=8. S=ab S=4х8=32
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