1)Чему равен периметр равностороннего треугольника со стороной 7 см? А)14см Б)10см В)21см 2)Ширина прямоугольника равна 4см, а длина в 2 раза больше ширины. Чему равна площадь прямоугольника? А)16см^ Б)32см^ В)24см^

Математика

1)Чему равен периметр равностороннего треугольника со стороной 7 см? А)14см Б)10см В)21см 2)Ширина прямоугольника равна 4см, а длина в 2 раза больше ширины. Чему равна площадь прямоугольника? А)16см^ Б)32см^ В)24см^

Автор: Гость