Ласточка с весною в сени к нам летит с ней солнце краше и весна милей разобрать предложение для синтаксического разбора
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Ласточка с весною в сени к нам летит с ней солнце краше и весна милей разобрать предложение для синтаксического разбора
Ответ(ы):
Гость:
Повеств.воскл.простое.расп.
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