1.Решить уравнения: А) -3+6х=-4х+4=? Б) -3+4 (-7+5х)=9х-9 2. Катер прошел некоторое расстояни?? по течению реки за 3ч , а тоже расстояние против течения реки за 4ч. Определить собственную скорость теплохода, если скорость те...

Алгебра

1.Решить уравнения: А) -3+6х=-4х+4=? Б) -3+4 (-7+5х)=9х-9 2. Катер прошел некоторое расстояни?? по течению реки за 3ч , а тоже расстояние против течения реки за 4ч. Определить собственную скорость теплохода, если скорость течения реки 4 км/ч. Какое расстояние прошел катер? помогите пожалуйста. .....

Автор: Гость