1.Решить уравнения: А) -3+6х=-4х+4=? Б) -3+4 (-7+5х)=9х-9 2. Катер прошел некоторое расстояни?? по течению реки за 3ч , а тоже расстояние против течения реки за 4ч. Определить собственную скорость теплохода, если скорость те...

Алгебра
1.Решить уравнения: А) -3+6х=-4х+4=? Б) -3+4 (-7+5х)=9х-9 2. Катер прошел некоторое расстояни?? по течению реки за 3ч , а тоже расстояние против течения реки за 4ч. Определить собственную скорость теплохода, если скорость течения реки 4 км/ч. Какое расстояние прошел катер? помогите пожалуйста. .....
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-3+6х=-4х+4 6х+4х=3+4 10х=7 х=10:7 х=1.4285714286 -3+4(-7+5х)=9х-9 -4-28+20х=9х-9 20х-9х=4+28-9 11х=23 х=23:11 х=2.09....
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