Сочинение на тему культура чувств

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Каждый из нас подвергался каким-либо чувствам. Будь то любовь, радость или разочарование. Но не каждый задумывался откуда они берутся и как проходят. Давайте разберёмся, что такое чувство. С точки зрения обществознания чувство-это эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное оценочное отношение к реальным или абстрактным объектам. Много ученых социологов и биологов пытались разобраться откуда они берутся. По-моему мнению, чувства исходят из глубины нашей души, из нашего сознания. Без них наша жизнь просто была бы серой и унылой. Да, не все чувства приятны. Такие чувства как тоска и грусть не красят нашу жизнь. Но и без них никуда! Главное всегда помнить, что хорошего всегда больше чем плохого, и не нужно зацикливаться на чём-то неприятном, просто нужно идти дальше.Есть же такое чувство как любовь. Оно прекрасно не так ли? Кто когда-нибудь любил, меня поймёт. Любовь делает нашу жизнь прекрасной и яркой. Как сказал Тургенев: "Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь!" И я согласен с высказыванием этого великого поэта. Ведь только любовью можно спасти нашу жизнь. Она имеет безграничную силу, такую, что даже смерть уступает ей. Если вы верующий человек, то для вас любовь должна быть на первом месте, ибо Бог-есть любовь! Закончу свое выступление фразой:"Любите друг друга и всё у вас получится!"