Значение озер в хозяйственной деятельности человека
Геометрия
Значение озер в хозяйственной деятельности человека
Ответ(ы):
Гость:
Орошение полей, лугов; разведение рыбы
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