Смешали по 1 кг конфет четырёх сортов по цене 75р., 72р., 80р., 85р. За кг. Какова цена 1 кг ??олученного набора?

Математика

Смешали по 1 кг конфет четырёх сортов по цене 75р., 72р., 80р., 85р. За кг. Какова цена 1 кг ??олученного набора?

Автор: Гость