Смешали по 1 кг конфет четырёх сортов по цене 75р., 72р., 80р., 85р. За кг. Какова цена 1 кг ??олученного набора?
Математика
Смешали по 1 кг конфет четырёх сортов по цене 75р., 72р., 80р., 85р. За кг. Какова цена 1 кг ??олученного набора?
Ответ(ы):
Гость:
1)75+72+80+85=312(руб)стоимость 4 сортов 2)312:4=78(руб)за 1 кг
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