Помогите пожалуйста задача номер134

Математика
Помогите пожалуйста задача номер134
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(90×2)+90=270р (40×2)+40=120к 270р 120к=271 р 20к сможет купить
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