Помогите пожалуйста задача номер134
Математика
Помогите пожалуйста задача номер134
Ответ(ы):
Гость:
(90×2)+90=270р (40×2)+40=120к 270р 120к=271 р 20к сможет купить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Смешали по 1 кг конфет четырёх сортов по цене 75р., 72р., 80р., 85р. За кг. Какова цена 1 кг ??олученного набора?
Математика
Математика
Перенесите рисунок 9.8 в тетрадь постройте треугольник симметричный данному относительно точки 0 обведите "старый" треугольник карандашом синего цв...