Найдите наибольшее значение функции f(x)=sin3x * cos4x - cos3x * sin4x + 5
Алгебра
Найдите наибольшее значение функции f(x)=sin3x * cos4x - cos3x * sin4x + 5
Ответ(ы):
Гость:
По формуле sin(a-b) = sin(a)*cos(b) – cos(a)*sin(b) получаем sin (3x - 4x) +5= 0 - sinx + 5=0 sinx=5
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