2. Йодная проба на крахмал доказывает, что органические вещества образуются... а) только под действием световой энергии б) при любых условиях в) только под действием тепловой энергии г) только в листьях растений... Если у ...

Биология

2. Йодная проба на крахмал доказывает, что органические вещества образуются... а) только под действием световой энергии б) при любых условиях в) только под действием тепловой энергии г) только в листьях растений... Если у кого есть ответы на тесты: Биология, Тесты, Гекалюк М.С, 6 класс. Дайте пожалуйста....

Автор: Гость