2. Йодная проба на крахмал доказывает, что органические вещества образуются... а) только под действием световой энергии б) при любых условиях в) только под действием тепловой энергии г) только в листьях растений... Если у ...
Биология
2. Йодная проба на крахмал доказывает, что органические вещества образуются... а) только под действием световой энергии б) при любых условиях в) только под действием тепловой энергии г) только в листьях растений... Если у кого есть ответы на тесты: Биология, Тесты, Гекалюк М.С, 6 класс. Дайте пожалуйста....
Ответ(ы):
Гость:
А) только под действием световой энергии
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