8 речиннь з диесловами
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8 речиннь з диесловами
Ответ(ы):
Гость:
Я їм кашу. Мама готує суп. Захар пише твір. Антон готує домашнє завдання. Вчитель перевіряє зошити. Денис малює. Оля робить браслет. Марійка одягла сукню.
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