1) Что такое популяция? 2) Примеры популяции( растений и животных) примерно 2-3 шт.

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это совокупность организмов одного вида, которые долго живут на одной территории и достаточно изолированы от особей других таких же групп. примеры сезонные расы у некоторых сверчков и саранчевых - одни зимуют на стадии яйца, другие личинок. популяция рыжих лесных муравьев северные популяции которые отличаются от южных большей плодовитостью и, млекопитающие, часто прикрыты мехом.