от дома до школы 1 км 200 м.Это расстояние Миша проходит за 12 мин а Сережа живущий в этом же доме за 15 мин. Насколько метров в минуту Сережа должен идти быстрее чтобы затратить на дорогу столько же времени что тратит Миша

Математика
от дома до школы 1 км 200 м.Это расстояние Миша проходит за 12 мин а Сережа живущий в этом же доме за 15 мин. Насколько метров в минуту Сережа должен идти быстрее чтобы затратить на дорогу столько же времени что тратит Миша
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1км200м=1200м 1)1200:12=100(м/мин)-скорость Мишы 2)1200:15=80(м/мин)-скорость Серёжи 3)100-80=20(м/мин)-на столько Серёжа должен увеличить скорость, чтобы прийти в то же время, что и Миша. Ответ:на 20 м/мин.
Гость:
1 км 200 м=1200м 1200м/15мин=80  м/мин скорость сережи 1200м/12мин=100 м/мин скорось миши 100-80=20 м/мин на столько метров в минуту должен быстрее идти сережа чтобы затратить на дорогу столько же времени что тратит миша  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Дополни до 700 числа: а)300;б)650;в)699;г)610:д)680
Ответить
Математика
81-54:9*4+2=18 поставьте скобки для равенства уравнения
Ответить
Алгебра
Если в геометрической прогрессии b2 =9, b4 =16, то вычислите b6
Ответить
Алгебра
Вычислите: (5!-3!)*(5!+3!)
Ответить
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА) многократная проверка показала , что всхожесть семян огурцов определенного сорта равна 0.9.Посадили 85 семян этого сорта.Какое...
Ответить