от дома до школы 1 км 200 м.Это расстояние Миша проходит за 12 мин а Сережа живущий в этом же доме за 15 мин. Насколько метров в минуту Сережа должен идти быстрее чтобы затратить на дорогу столько же времени что тратит Миша

Математика

от дома до школы 1 км 200 м.Это расстояние Миша проходит за 12 мин а Сережа живущий в этом же доме за 15 мин. Насколько метров в минуту Сережа должен идти быстрее чтобы затратить на дорогу столько же времени что тратит Миша

Автор: Гость