от дома до школы 1 км 200 м.Это расстояние Миша проходит за 12 мин а Сережа живущий в этом же доме за 15 мин. Насколько метров в минуту Сережа должен идти быстрее чтобы затратить на дорогу столько же времени что тратит Миша
Математика
от дома до школы 1 км 200 м.Это расстояние Миша проходит за 12 мин а Сережа живущий в этом же доме за 15 мин. Насколько метров в минуту Сережа должен идти быстрее чтобы затратить на дорогу столько же времени что тратит Миша
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1км200м=1200м 1)1200:12=100(м/мин)-скорость Мишы 2)1200:15=80(м/мин)-скорость Серёжи 3)100-80=20(м/мин)-на столько Серёжа должен увеличить скорость, чтобы прийти в то же время, что и Миша. Ответ:на 20 м/мин.
Гость:
1 км 200 м=1200м 1200м/15мин=80 м/мин скорость сережи 1200м/12мин=100 м/мин скорось миши 100-80=20 м/мин на столько метров в минуту должен быстрее идти сережа чтобы затратить на дорогу столько же времени что тратит миша
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