Если в геометрической прогрессии b2 =9, b4 =16, то вычислите b6
Алгебра
Если в геометрической прогрессии b2 =9, b4 =16, то вычислите b6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем знаменатель геометрической прогрессии: [latex]q= \sqrt[n-m]{ \dfrac{b_n}{b_m} } =\pm \sqrt[4-2]{ \dfrac{b_4}{b_2} } =\pm \sqrt{ \dfrac{16}{9} } = \pm \dfrac{4}{3} [/latex] Первый член: [latex]\displaystyle b_1= \dfrac{b_n}{q^{n-1}} = \dfrac{b_2}{q} = \left \{ {{6.75,\,\,\,\, if\,\,\,\,\, q=\dfrac{4}{3} } \atop {-6.75,\,\,\,\, if\,\,\,\,\,q=-\dfrac{4}{3} }} \right. [/latex] Для [latex]q=\pm\dfrac{4}{3} [/latex] шестой член геометрической прогрессии равен [latex]b_6=b_1q^5= \dfrac{256}{9} [/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА) многократная проверка показала , что всхожесть семян огурцов определенного сорта равна 0.9.Посадили 85 семян этого сорта.Какое...
Химия
Определить объем аммиака, полученного из азота, вступившего в реакцию с 30 л. водорода, если выход аммиака составляет 25%