решите плиззз уравнение с помощью пропорции х+1/ 6= - 5/12
Алгебра
решите плиззз уравнение с помощью пропорции х+1/ 6= - 5/12
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х+1/ 6= - 5/12 x=-5/12-1/6 x=-5/12-2/12 x=-7/12
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