квадратный лист бумаги с площадью 1кв м разрезали на квадраты с длиной 5 см сколько квадратов получится?

Математика

квадратный лист бумаги с площадью 1кв м разрезали на квадраты с длиной 5 см сколько квадратов получится?

Автор: Гость