квадратный лист бумаги с площадью 1кв м разрезали на квадраты с длиной 5 см сколько квадратов получится?
Математика
квадратный лист бумаги с площадью 1кв м разрезали на квадраты с длиной 5 см сколько квадратов получится?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 кв.м = 10000 кв.см S= 5 х5= 25 кв.см площадь квадрата со стороной 5 см 10000 : 25 = 400 квадратов получилось
Гость:
5*5=25 см площадь квадрата 10000:25=400
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