определи от каких глаголов образованы данные причастия. сжатый,встреченный,подаренный,взлелеянный,испачканный,залитый,оскорблённый,пережаренный,развешанный,развешанный.
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определи от каких глаголов образованы данные причастия. сжатый,встреченный,подаренный,взлелеянный,испачканный,залитый,оскорблённый,пережаренный,развешанный,развешанный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сжать,встретить,подарить,взлелеять, испачкать,залить,оскорбить,пережарить, развесить,развесить.
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