3. Согласитесь или опровергните следующее утверждение: «В речи важны три вещи: кто говорит, как он говорит и что он говорит, причем последнее имеет наименьшее значение» (Джон Морли, английский издатель, биограф и политик).
География
3. Согласитесь или опровергните следующее утверждение: «В речи важны три вещи: кто говорит, как он говорит и что он говорит, причем последнее имеет наименьшее значение» (Джон Морли, английский издатель, биограф и политик).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я могу доказать как и согласиться,если Ваше утверждение принципиально знаете этого человека и Вам нравится ход его мыслей и Вы его поддерживаете его очень принципиально.Если же опровергаете то с точностью наоборот,даже и не слушая,что он говорит.Но такая схема принципиально не подходит,но если с начала речи такое начинается то всупление крайне хорошее.
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