3. Согласитесь или опровергните следующее утверждение: «В речи важны три вещи: кто говорит, как он говорит и что он говорит, причем последнее имеет наименьшее значение» (Джон Морли, английский издатель, биограф и политик).

Гость: Гость:

Я могу доказать как и согласиться,если Ваше утверждение принципиально знаете этого человека и Вам нравится ход его мыслей и Вы его поддерживаете его очень принципиально.Если же опровергаете то с точностью наоборот,даже и не слушая,что он говорит.Но такая схема принципиально не подходит,но если с начала речи такое начинается то всупление крайне хорошее.