На какие две большие группы разделены типы погоды?
Українська література
На какие две большие группы разделены типы погоды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с облачным днём, с ясным днём.
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