придумать каламбур з прислівниками
Қазақ тiлi
придумать каламбур з прислівниками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В школу йде він рано- вранці, П"ять книжок у нього в ранці
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