придумать каламбур з прислівниками

Қазақ тiлi
придумать каламбур з прислівниками
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В школу йде він рано- вранці, П"ять книжок у нього в ранці
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
народни прикмети у яких уживаються присливники з ризним ступенем вияву ознаки дий.Наприклад тепло-теплише холодно-холоднише
Ответить
Математика
Постройка дома стоит 382200 р. из этой суммы по 45% приходится на стоимость работ и материала , а остальное - на его доставку . найдите стоимость м...
Ответить
Математика
Решите плиз=) 0,2t+1,7t-0,54=0,22
Ответить
Физика
какой заряд проходит через поперечное сечение проводника за 5 с при силе тока 3 а.
Ответить
Алгебра
Известно что папабола y=ax^2 проходит через точку B(-1;1/4) запишите уравнение параболы и определите в каких точках она пересекает прямую y=9
Ответить