Известно что папабола y=ax^2проходит через точку B(-1;1/4) запишите уравнение параболы и определите в каких точках она пересекает прямую y=9

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Хв = -1, Ув = 1/4. Подставляем в уравнение параболы и находим а: 1/4=a(-1)^2 а = 1/4. Таким образом уравнение параболы: y=1/4 x^2 Подставляем сюда y=9 9 = 1/4 x^2 x^2 = 36 х1 = 6, х2 = -6 Прямая y=9 пересекает параболу y=1/4 x^2 в двух точках А(6; 9) и С (-6; 9)