Известно что папабола y=ax^2проходит через точку B(-1;1/4) запишите уравнение параболы и определите в каких точках она пересекает прямую y=9

Алгебра
Известно что папабола y=ax^2проходит через точку B(-1;1/4) запишите уравнение параболы и определите в каких точках она пересекает прямую y=9
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хв = -1, Ув = 1/4. Подставляем в уравнение параболы и находим а: 1/4=a(-1)^2 а = 1/4. Таким образом уравнение параболы: y=1/4 x^2 Подставляем сюда y=9 9 = 1/4 x^2 x^2 = 36 х1 = 6, х2 = -6 Прямая y=9 пересекает параболу y=1/4 x^2 в двух точках А(6; 9) и С (-6; 9)    
Гость:
 y=ax²;  B(-1;1/4) 1/4=a(-1)² a=1/4 y=1/4x²;  y=9   9=1/4x²  /*4 x²=36 x²-36=0 (x-6)(x+6)=0 x=6  v   x=-6 (-6,9)      (6,9)    
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
миллиграмм-единица массы,равная одной тысячной доле грамма. какую часть килограмма составляет миллиграмм?
Ответить
Математика
при выпечке хлеба из 10 кг ржаной муки получают 14 кг хлеба.сколько кг припека получают? 1)сколько кг муки надо взять,чтобы получить 28 кг припека?...
Ответить
Математика
Длина прямоугольного поля 550 м, а ширина на 210 м меньше. Пятая часть этого поля занята овсом, а одна вторая часть - пшеницей, а остальная площадь...
Ответить
Українська література
Какой элемент погоды был положен в основу выделения типов погоды?
Ответить
Английский язык
Вставить слова: some. any. no 1. There is ---- juice and the glass. 2. Would you like ----- orange juice?     No, thank you. I dont want ------. 3....
Ответить