при выпечке хлеба из 10 кг ржаной муки получают 14 кг хлеба.сколько кг припека получают? 1)сколько кг муки надо взять,чтобы получить 28 кг припека? 2)сколько кг хлеба получат из этой муки?

Математика
при выпечке хлеба из 10 кг ржаной муки получают 14 кг хлеба.сколько кг припека получают? 1)сколько кг муки надо взять,чтобы получить 28 кг припека? 2)сколько кг хлеба получат из этой муки?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-10=4 кг припека  получают 10 кг------ 4 кг припека  х кг ------ 28 кг припека   10*28:4=280:4=70 кг------------- муки надо взять, чтобы получить 28 кг припёка . 10 кг------- 14 кг хлеба  70 кг ------- х кг хлеба  70*14:10=980:10=98 кг--------- хлеба получат из этой муки.    или   14-10=4 припека 28:4*10=70кг-------- муки надо взять, чтобы получить 28 кг припёка . 70+28=98кг--------- хлеба получат  из этой муки. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина прямоугольного поля 550 м, а ширина на 210 м меньше. Пятая часть этого поля занята овсом, а одна вторая часть - пшеницей, а остальная площадь...
Ответить
Українська література
Какой элемент погоды был положен в основу выделения типов погоды?
Ответить
Английский язык
Вставить слова: some. any. no 1. There is ---- juice and the glass. 2. Would you like ----- orange juice?     No, thank you. I dont want ------. 3....
Ответить
Математика
Разделить в столбик: 1092322:574
Ответить
Математика
какое число надо умножить на 42,чтобы получить разность чисел 500и 38? какое число надо увеличить в 3 раза ,чтобы получить число равное сумме чис...
Ответить