при выпечке хлеба из 10 кг ржаной муки получают 14 кг хлеба.сколько кг припека получают? 1)сколько кг муки надо взять,чтобы получить 28 кг припека? 2)сколько кг хлеба получат из этой муки?
Математика
при выпечке хлеба из 10 кг ржаной муки получают 14 кг хлеба.сколько кг припека получают? 1)сколько кг муки надо взять,чтобы получить 28 кг припека? 2)сколько кг хлеба получат из этой муки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-10=4 кг припека получают 10 кг------ 4 кг припека х кг ------ 28 кг припека 10*28:4=280:4=70 кг------------- муки надо взять, чтобы получить 28 кг припёка . 10 кг------- 14 кг хлеба 70 кг ------- х кг хлеба 70*14:10=980:10=98 кг--------- хлеба получат из этой муки. или 14-10=4 припека 28:4*10=70кг-------- муки надо взять, чтобы получить 28 кг припёка . 70+28=98кг--------- хлеба получат из этой муки.
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