Какой элемент погоды был положен в основу выделения типов погоды?

Українська література
Какой элемент погоды был положен в основу выделения типов погоды?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это основной климатический фактор погоды.Т.е тепло или холодно или же климатоообразующий фактор.
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