в треугольнике авс ас=bс=корень 65, ab=8. Найти tg A.
Геометрия
в треугольнике авс ас=bс=корень 65, ab=8. Найти tg A.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
проведем высоту ВН,тогда ВН равно корень из 65-16=7, тангенс А,раве ВН/АН=7/4=арктангенс 7/4
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