Незнайка с друзьями отправились в поход.Они вышли во вторник в 4 часа дня.Их путешествие по окресностям Цветочного города заняло пять с половиной суток. В какой день и в какое время закончился поход? Реши задачу.

Гость: Гость:

В одних сутках 24 часа 24 часа = 1 день Незнайка с друзьями отправились в поход во вторник в 16:00 (4 часа дня). Отсчитаем 5 суток=5 дням (5×24=120 часов=5 дней) с момента начала похода. Вторник: 16:00+24 часа (1 день)=среда 16:00 - первые сутки Среда: 16:00+24 часа (1 день)=четверг 16:00 - вторые сутки Четверг: 16:00+24 часа (1 день)=пятница 16:00 - третьи сутки Пятница: 16:00+24 часа (1 день)=суббота 16:00 - четвёртые сутки Суббота: 16:00+24 часа (1 день)=воскресенье 16:00 - пятые сутки Незнайка с друзьями находился в походе 5,5 суток: Сутки=24 часа; половина суток=24:2=12 часов Значит, воскресенье 16:00 (4 часа дня)+12 часов=понедельник 4:00 утра (4 часа дня +8 часов (из 12) =12 ночи; 12 ночи+4 часа (12-8)=4 часа утра) ОТВЕТ: поход закончился в понедельник в 4 часа утра.