1)Какое количество теплоты необходимо, чтобы нагреть объем V = 1 л воды, находящейся в стальном чайнике массой m = 1 кг, от температуры t1 = 20 °С до температуры t2 = 80 °С? 2)Плотность бамбука равна 400 кг/м3. Какой наибольший...
Физика
1)Какое количество теплоты необходимо, чтобы нагреть объем V = 1 л воды, находящейся в стальном чайнике массой m = 1 кг, от температуры t1 = 20 °С до температуры t2 = 80 °С? 2)Плотность бамбука равна 400 кг/м3. Какой наибольший груз может перевозить по озеру бамбуковый плот площадью 10м2 и толщиной 0,5м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача№1 Дано: Решение: V=1 л m=gV с=500 Дж/кг*С m=1 кг с=4200 Дж/кг*С Q1=c1*m1(t2-t1) t1=20 C Q1=4200 Дж/кг*С*1 кг(80 С-20 С)= 252 кДж t2=80 C Q2=500 Дж/кг*С*1 кг(80 С-20 С)= 30 Кдж m=1 кг Q=Q1+Q2 Найти: Q=252 кДж+30 кДж=282 кДж Q-? Ответ: Q=282 Дж. Задача №2 Не знаю
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