1)Какое количество теплоты необходимо, чтобы нагреть объем V = 1 л воды, находящейся в стальном чайнике массой m = 1 кг, от температуры t1 = 20 °С до температуры t2 = 80 °С? 2)Плотность бамбука равна 400 кг/м3. Какой наибольший...

Физика

1)Какое количество теплоты необходимо, чтобы нагреть объем V = 1 л воды, находящейся в стальном чайнике массой m = 1 кг, от температуры t1 = 20 °С до температуры t2 = 80 °С? 2)Плотность бамбука равна 400 кг/м3. Какой наибольший груз может перевозить по озеру бамбуковый плот площадью 10м2 и толщиной 0,5м?

Автор: Гость