Разобрать слова,как часть речи слышать,дышать
Русский язык
Разобрать слова,как часть речи слышать,дышать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
что делать?слышать это глагол .глагол отвечает на вопросы что делать?что сделать? что делать?дышать это глагол глагол .отвечает на вопросы что делать ? что сделать?
Гость:
Слышать-глагол,отвечает на вопросы что делать?,что сделать? дышать-глагол,отвечает на вопрос что делать?,что сделать?
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