один из углов равнобедренного треугольника равен 100 градусов.Найдите остальные углы

180-100=80 градусов это сумма 2 углов при основании равнобедренного треугольника 80/2=40 градусов каждый угол при основании равнобедренного треугольника, так как они равны

Гость: Гость:

Угол 100* может быть только в основании следовательно внутренний угол при основании=80* т.к треугольник равнобедреный значит, сумма углов при основании=160 следовательно при вершине угол=20*.