один из углов равнобедренного треугольника равен 100 градусов.Найдите остальные углы

Геометрия
один из углов равнобедренного треугольника равен 100 градусов.Найдите остальные углы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180-100=80 градусов это сумма 2 углов при основании равнобедренного треугольника 80/2=40 градусов каждый угол при основании равнобедренного треугольника, так как они равны
Гость:
Угол  100* может быть только в основании следовательно внутренний угол при основании=80*  т.к треугольник равнобедреный значит, сумма углов при основании=160  следовательно при вершине угол=20*.
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