какую часть составляют 9 кг от 36 центнеров.ответ записать в виде десятичной дроби. спасибо

Алгебра
какую часть составляют 9 кг от 36 центнеров.ответ записать в виде десятичной дроби. спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 центнер это 100 кг, значит 36 центнеров это 3600 кг. 3600 кг это 100% 9 кг это х% чтобы найти х нам надо 3600/100=36 кг. это 1% 9 кг от 36 кг это 1/4 или 0,25. значит 9 кг от 36 центнеров это 0,25%. 
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