На опытном поле площадью 10000 м2 посажены различные сельскохозяйственные культуры . 15% площади поля занято брюссельской капустой , 24% - капустой кольраби и 28% - цветной капустой . какая площадь отведена под каждую из этих ...
Математика
На опытном поле площадью 10000 м2 посажены различные сельскохозяйственные культуры . 15% площади поля занято брюссельской капустой , 24% - капустой кольраби и 28% - цветной капустой . какая площадь отведена под каждую из этих культур?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10000:100%*15%=1500кв.м-занято брюссельской капустой. 2)10000:100%*24%=2400кв.м-занято кольраби. 3)10000:100%*28%=2800кв.м-занто цветной капустой.
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