На опытном поле площадью 10000 м2 посажены различные сельскохозяйственные культуры . 15% площади поля занято брюссельской капустой , 24% - капустой кольраби и 28% - цветной капустой . какая площадь отведена под каждую из этих ...

Математика

На опытном поле площадью 10000 м2 посажены различные сельскохозяйственные культуры . 15% площади поля занято брюссельской капустой , 24% - капустой кольраби и 28% - цветной капустой . какая площадь отведена под каждую из этих культур?

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